Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму

В частном доме в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма пострадали три человека в результате взрыва бытового газа. В пресс-службе МЧС сообщили, что из-за происшествия частично повреждены крыша и стены постройки.

«Предварительно, в результате хлопка пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести доставлены в больницу», - цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что пострадавших удалось оперативно извлечь из-под завалов, поскольку в результате взрыва не произошло открытого горения.