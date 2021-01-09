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Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму

Валентина Пескова
12:07 09.01.2021
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.
Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму
© Фото: МЧС РФ

В частном доме в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма пострадали три человека в результате взрыва бытового газа. В пресс-службе МЧС сообщили, что из-за происшествия частично повреждены крыша и стены постройки.

«Предварительно, в результате хлопка пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести доставлены в больницу», - цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что пострадавших удалось оперативно извлечь из-под завалов, поскольку в результате взрыва не произошло открытого горения.

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