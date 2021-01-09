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Правительство установило прожиточный минимум на 2021 год

Валентина Пескова
12:41 09.01.2021
Как напомнили в правительстве РФ, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было раньше.
Правительство установило прожиточный минимум на 2021 год
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press

Правительство установило величину прожиточного минимума для населения РФ на 2021 год - теперь эта сумма составляет 11 653 рубля. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, которое вступило в силу с 1 января, для трудоспособных граждан величина прожиточного минимума составит 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

В пресс-службе правительства РФ уточнили, что с текущего года прожиточный минимум устанавливается сразу на весь год, а не на один квартал, как было раньше. Кроме того, если до этого данная денежная сумма рассчитывалась на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода. С нового года это соотношение составляет 44,2 %.

Согласно новой методике, медианный доход следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. Кроме того, в России также изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты, при этом соотношение должно составлять 42%. Необходимым к соблюдению условием является то, что МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.

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