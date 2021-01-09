Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак

Ученые предположили, каким образом древним людям удалось одомашнить диких волков.

Ни для кого не секрет, что тысячи лет назад не существовало домашних, ручных собак. Были только дикие волки, но даже их со временем удалось приручить и превратить из хищников в друзей.

Согласно новой теории, охотники, чья пищеварительная система не могла переварить огромное количество белка, вероятно, делили излишки мяса с пойманными волчатами, выращиваемыми в сообществе в качестве домашних животных. Охотники, жившие в арктических районах во время последнего ледникового периода, не могли потреблять все мясо, которое они добывали в охоте, поскольку они получали только 45% своих ежедневных калорий из белка — то же самое количество, что и мы сейчас. Об этом сообщает Daily Mail.

Все это поспособствовало эволюции волков в ласковых собак, которых мы знаем сегодня. Эта теория не является окончательной, но дает объяснение того, как хищные волчата превратились в милых щенков, которые являются нашими домашними животными и друзьями сегодня.