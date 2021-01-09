В США заявили о возможном появлении своего штамма коронавируса

В Соединенных Штатах мог появиться более заразный штамм коронавируса. Об этом говорится в докладе рабочей группы Белого дома по вопросам распространения COVID-19.

Отмечается, что данная мутация распространяется намного быстрее предыдущей версии.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США, – прим. ред) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Предполагается, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к британскому виду, который уже распространяется в стране», - пишет CNN со ссылкой на доклад.

Помимо этого, уточняется, что новый штамм может быть на 50% более заразным.