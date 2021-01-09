Ким Чен Ын назвал «главного врага» КНДР

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты «главным врагом» своей страны. Северокорейский лидер выразил мнение, что политика американских властей по отношению к КНДР не претерпит изменений даже при смене администрации.

Ким Чен Ын указал, что улучшить взаимоотношения между государствами может отступление США от «враждебной политики» по отношению к азиатскому государству. Соответствующую информацию предоставляет агентство «Ренхап».

Ранее лидер КНДР заявил, что страна занимается наращиванием мощи в военной сфере в защитных целях. Он подчеркнул, что Северная Корея не планирует применять насилие первой для атаки.