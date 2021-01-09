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Рядом с аэропортом Сочи горит сопка, огонь от которой движется в сторону воздушной гавани

Валентина Пескова
11:37 09.01.2021
К тушению природных пожаров близ международного аэропорта Сочи и поселка Дагомыс немедленно приступили оперативные службы.
© Видео: Любимый Сочи, ВКонтакте © Фото: Любимый Сочи, ВКонтакте

Оперативные службы Сочи тушат пожары около международного аэропорта Сочи и поселка Дагомыс. В МЧС поступила информация о возгорании сухой травы и мусора на склоне горы напротив аэропорта Сочи.

«По предварительным данным, площадь горения составляет 400 квадратных метров», - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К настоящему времени открытый огонь уже ликвидирован на участке в районе села Молдовка, напротив аэропорта. На территории все еще наблюдается небольшое задымление, однако пожарные расчеты производят полив земли во избежание повторного возгорания.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев сообщил, что еще один природный пожар одновременно полыхает на территории Дагомысского лесничества в районе села Барановка. Однако угрозы населенным пунктам он не представляет.

«Очаг возгорания лесной подстилки не превышает 500 кв. метров. Ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувает тлеющий валежник», - рассказал Снегирев.

В новогодние праздники в Сочи произошло порядка 10 природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

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