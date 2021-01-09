Эксперт назвал возможную причину схода лавины в Норильске

Доцент геофака МГУ Дмитрий Петраков рассказал «Звезде» о методах противодействия и сдерживания лавин. Отметив, что существует такое понятие, как «лавинная опасность», требующая заведомо проводимой оценки, специалист выделил три основных уже практических способа борьбы со снежной стихией.

«Есть регулируемый спуск лавин, когда взрывают и обстреливают склоны, чтобы спустить снег малыми порциями. Так делают, например, в Хибинах. Есть строительство защитных сооружений - это придание зданиям специальной формы или строительство лавинонаправляющих стенок. И есть строительство снегоудерживающих сооружений, когда снегу просто не дают сойти вниз», - рассказал Петраков.

Чтобы правильно оценить причины схода лавины в Норильске, повлекшей гибель людей, необходимо, по словам Петракова, знать, были ли пострадавшие здания спроектированы в соответствии со всеми требованиями, а также - насколько сильную роль сыграло исключительно большое количество снега в Норильске в этом году.

«Я не знаю, было ли когда-то такое количество снега. Возможен сход аномальных по объему и дальности лавин. Могло быть все спроектировано правильно, но из-за погодных условий сошла лавина, которая бывает не раз в сто лет, а раз в тысячу. В таком случае, это - природная аномалия, и никто не виноват», - сказал эксперт.

Ранее в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» около Норильска произошел сход снежной лавины. Снегом засыпало пять домиков. Под снегом погибла семья из трех человек, один человек в тяжелом состоянии госпитализирован.