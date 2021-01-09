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Рыбаки выловили морского «монстра» на побережье Австралии

Алена Миронова
10:25 09.01.2021
Пойманным животным оказался копытный луч, способный произвести мощный электрический шок, достигающий 200 вольт для атаки и защиты.
Рыбаки выловили морского «монстра» на побережье Австралии
© Фото: Steve Ker, lladullatimes.com.au

Рыбаки поймали редкое морское животное в заливе Бейтманс на южном побережье Нового Южного Уэльса.

«Все столпились вокруг, никто ничего подобного раньше не видел», - передает Daily Mail слова одного из рыбаков Кер Иллаварре Меркьюри.

Позднее выяснилось, что пойманным животным оказался копытный луч. Он способен произвести мощный электрический шок, достигающий 200 вольт для атаки и защиты. Луч часто прячется под песком и может произвести мощные электрические удары на любого, кто прикоснется к нему. Он  имеет электрический орган в каждом грудном плавнике, который может вызвать онемение и парализовать жертву. Именно поэтому рыбакам пришлось вытаскивать крючок плоскогубцами.

Копытного луча можно найти в окрестностях Южного Квинсленда, на юге страны и к северу от северо-западного побережья Западной Австралии.

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