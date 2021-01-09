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На Северном флоте состоялся новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

Валентина Пескова
10:59 09.01.2021
Игры детских команд Северной военной хоккейной лиги прошли по олимпийской системе на вылет, в командах играли не только мальчики, но и девочки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Мурманской области на ледовой площадке в поселке авиаторов Северного флота Североморск-3 провели новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. Участие в турнире принимали команды «Спутник», «Палубник», «Гроза» и «Полярные волки», которые представляют объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команде «Спутник» играют дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, а также сухопутных и береговых войск, в «Грозу» входят объединения ВВС и ПВО Северного флота, в «Палубник» - палубной авиации флота, в «Полярные волки» - бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

Перед началом соревнований команды были разделены на две возрастные группы. В первой возраст юных хоккеистов составил от 8 до 12 лет, во второй - от 14 до 15 лет. В командах «Спутник» и «Палубник», играли не только мальчики, но и девочки. Игры проходили по олимпийской системе, на вылет.

По результатам блиц-турнира в первой группе первое место занял «Спутник», на второе место вышла «Гроза», а третье завоевал «Палубник». Во второй возрастной группе золотые медали достались «Полярным волкам», а серебро - «Спутнику».

На  торжественной церемонии закрытия турнира присутствовали начальник штаба - первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин и командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Военные отметили значимость развития детского хоккея, наградили победителей и вручили командам новогодние подарки.

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