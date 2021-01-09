Страшно и красиво: жители Красноярского делятся фотографиями поднявшихся из Енисея глыб льда

Резкий подъем уровня воды в реке Енисей привел к слому кромки ледостава и подвижкам льда в районе деревни Пискуновка, сел Галанино и Казачинское. С 9 января подвижки льда затронут и районы поселков Предивинск и Стрелка.

Специалисты предупреждают об опасности зимней рыбалки в эти дни. Существует угроза треска льда.

© levy_sherfly, instagram

Местные жители делятся фотографиями. На кадрах видно, как поднявшиеся глыбы льда буквально раскурочили паром и пароход, которые стояли у причала.

© levy_sherfly, instagram

В настоящий момент в районах, где наблюдается подъем воды, проводится оповещение населения. Специалисты ведут работы по укреплению береговой линии, задействована техника. Для контроля ситуации в Галанино установили временный пост. Замер уровня воды проводится каждые 2 часа.

Как сообщается, угроза для жилых домов отсутствует. В возможную зону затопления попадает пойменная часть реки.