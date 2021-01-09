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Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи

Егор Левин
10:26 09.01.2021
Погибший занимался бизнесом в сфере строительных материалов.
Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи
© Фото: МЧС РФ

Обнаруженный под лавиной в Норильске мужчина оказался местным 45-летним предпринимателем. Его дом пострадал больше всех, попавших под сход снега.

Мужчина занимался строительными материалами. Вместе с ним под лавиной оказались члены его семьи - супруга и двое сыновей. Женщина и 1,5-годовалый ребенок также погибли, старший 15-летний сын госпитализирован с многочисленными травмами и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Как ранее сообщили в Следственном комитете, еще один человек выбрался из-под лавины самостоятельно и вызвал спасателей. Он обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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