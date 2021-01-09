Россиян предупредили о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе

Арктический воздух впервые за текущую зиму начнет поступать в европейскую часть России, в связи с чем на ее территории установятся зимние морозы, соответствующие климатической норме.

«На европейской территории России, особенно в ее северной и центральной части, погода будет возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Как сообщил синоптик, похолодание начнется уже 9 января и будет повсеместным, а к 10 января температура достигнет своей климатической нормы. Столбики термометров «понизятся и в Питере, и в Архангельске, и в Коми, и в Новгороде, и в Твери, и в Смоленске, и в Иваново».