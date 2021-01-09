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СМИ установили личность русскоговорящего задержанного за беспорядки в Вашингтоне

Светлана Головина
00:58 09.01.2021
За участие в беспорядках перед судом предстали несколько десятков протестующих.
СМИ установили личность русскоговорящего задержанного за беспорядки в Вашингтоне
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Задержанной за беспорядки в Вашингтоне, просившей переводчика с русского, оказалась 54-летняя женщина с молдавскими корнями Евгения Малимон.

По информации Buzzfeed, женщина была задержана за нарушение комендантского часа и незаконное вторжение.

Также вместе с ней была задержана ее дочь Кристина Малимон, которая является заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон».

«Малимон говорит по-русски, и у нее, и ее семьи есть связи с Молдовой, но нет никаких подтверждений в поддержку безосновательных утверждений, что она и ее мать являются гражданами России», - говорится в материале.

В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

В результате беспорядков десятки человек получили ранения. В городе был введен комендантский час до шести утра 7 января.

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