Автомобиль сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы: есть погибший
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Трое пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице в Москве, были сбиты проезжающим мимо легковым автомобилем. Инцидент произошел вблизи 14-го дома приблизительно в полночь.
Один из пострадавших скончался от полученных травм. Остальные двое в настоящее время получают медицинскую помощь. Водитель, совершивший наезд на людей, как сообщается, был за рулем Skoda Octavia. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы а своем официальном аккаунте в Twitter.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.