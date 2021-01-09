Автомобиль сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы: есть погибший

Трое пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице в Москве, были сбиты проезжающим мимо легковым автомобилем. Инцидент произошел вблизи 14-го дома приблизительно в полночь.

Один из пострадавших скончался от полученных травм. Остальные двое в настоящее время получают медицинскую помощь. Водитель, совершивший наезд на людей, как сообщается, был за рулем Skoda Octavia. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы а своем официальном аккаунте в Twitter.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.