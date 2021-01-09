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Спасатели ищут людей под накрытыми лавиной постройками в Норильске

Анна Берестовая
00:26 09.01.2021
По предварительным данным, в области схода лавины мог быть найден человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: 24.mchs.gov.ru

 В настоящее время под покровом лавины в горнолыжном комплексе в Норильске находятся шесть построек. В помещениях комплекса «Гора Отдельная» или поблизости с ними среди завалов могут находиться люди. Такое заявление сделали в МЧС России.

На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. Согласно предварительным данным, на месте завалов спасателями был найден человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в области схода лавины в Норильске была обнаружена семья из четырех человек. СМИ сообщили, что люди живы и их жизни ничто не угрожает. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 200 человек и 18 единиц специальной техники.

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