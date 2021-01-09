Спасатели ищут людей под накрытыми лавиной постройками в Норильске

В настоящее время под покровом лавины в горнолыжном комплексе в Норильске находятся шесть построек. В помещениях комплекса «Гора Отдельная» или поблизости с ними среди завалов могут находиться люди. Такое заявление сделали в МЧС России.

На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. Согласно предварительным данным, на месте завалов спасателями был найден человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в области схода лавины в Норильске была обнаружена семья из четырех человек. СМИ сообщили, что люди живы и их жизни ничто не угрожает. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 200 человек и 18 единиц специальной техники.