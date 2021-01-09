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Назарбаев выступил против переименований в его честь

Светлана Головина
00:23 09.01.2021
По словам экс-президента, если при жизни пытаются увековечить чью-то память, значит не верят, что она сохранится.
Назарбаев выступил против переименований в его честь
© Фото: akorda. kz Global Look Press

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что соотечественникам не стоит стремиться переименовывать в его честь различные объекты страны.

«При жизни ставят памятник, значит, не верят, что тебя потомки будут помнить. Поэтому я бы просил, чтобы этим не увлекались», - сказал экс-президент в документальном фильме «Штрихи к портрету» на телеканале «Хабар».

Назарбаев акцентировал, что во время своего руководства страной он отказывался от подобных переименований и единственным исключением стал созданный по его инициативе университет.

В 2019 году после ухода с должности президента его преемник Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан. 

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