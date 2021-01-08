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В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

Валентина Пескова
10:01 08.01.2021
Центробанк утвердил поправки в положение 375-П, в котором содержится более 100 признаков сомнительных операций.
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Центральный банк РФ уточнил признаки сомнительных операций, в случае которых банк может заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом.

Регулятор утвердил поправки в положение 375-П, в котором описаны более 100 признаков сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты. Документ, текст которого размещен на сайте ЦБ, начнет действовать в октябре 2021 года.

В обновленный список не вызывающих доверие операций вошли, например, регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание. В то же время некоторые другие, ранее входившие в него, теперь исключены. В частности, нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

Согласно исполнительным документам, теперь регуляторы получили официальное право отказать клиенту в транзакции, если ее сочтут сомнительной. Исполнительные листы должны быть предъявлены клиентам по завершению судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу наказывается штрафом.

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