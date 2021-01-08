Малышева рассказала, кому грозит смерть без вакцины от COVID-19

В первую очередь вакцинироваться от коронавируса необходимо людям с ожирением и диабетом, особенно лицам старше 50 лет. Об этом сообщила врач Елена Малышева.

«Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции», — написала Малышева в Instagram.

Врач отметила, что риск попасть в больницу и в реанимацию у людей этой группы в два раза выше чем у остальных, а риск умереть от коронавируса выше на 50%.

Малышева также добавила, что делать вакцину детям не требуется. Кроме того, все вакцины от COVID-19 показаны с 18 лет.

«Дети практически не болеют, практически не умирают от коронавируса. Дети не передают эту инфекцию взрослым», - объяснила врач.

Говоря о побочных эффектах, Малышева заверила, что все данные по вакцине «Спутник V» опубликованы - серьезные побочные эффекты отсутствуют. Возможны лишь типичное для всех вакцин покраснение или уплотнение в месте укола. У некоторых людей появляется повышенная температура в первые сутки после введения.