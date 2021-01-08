Умер полицейский, пострадавший при беспорядках в Капитолии

В больнице умер полицейский Брайан Сикник, который получил ранения во время штурма Капитолия. Об этом сообщает Reuters.

Это уже пятый человек, погибший в результате беспорядков, связанных со штурмом здания конгресса.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие, поддерживающие Дональда Трампа, ворвались в здание и окружили зал сената, нанеся большой материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Заседание пришлось прервать, а сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. В Вашингтоне на фоне беспорядков ввели комендантский час.