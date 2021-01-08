Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фестиваль фейерверков озарил небо над ночным Санкт-Петербургом красочным шоу

Валентина Пескова
09:26 08.01.2021
В столице на Неве прошел фестиваль фейерверков, где свое завораживающее мастерство показали специалисты со всего мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Повелители огня» со всего мира в прямом смысле слова зажгли в небе и на земле в Санкт-Петербурге, где ярко в очередной раз вспыхнула «Рождественская звезда» - фестиваль фейерверков, который радует жителей города с 2018 года.

За грандиозным пиротехническим шоу, в котором в метели света даже танцевали хрупкие балерины и плясали в круге пламени шаманы, наблюдали зрители из 140 стран. Правда, в этом году из-за разразившейся пандемии COVID-19 абсолютное большинство из них следило за событиями на экранах.

Происходящее у стен Петропавловской крепости транслировали онлайн, а в интернете в это время голосовали за лучших участников как зрители, так и профессиональное жюри - специалисты-пиротехники из Китая, Испании, Германии.

Каждое световое представление, озарявшее небо разноцветными и замысловатыми световыми сочетаниями длилось около пяти минут. И каждое было по-настоящему завораживающим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.