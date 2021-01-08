Фестиваль фейерверков озарил небо над ночным Санкт-Петербургом красочным шоу

«Повелители огня» со всего мира в прямом смысле слова зажгли в небе и на земле в Санкт-Петербурге, где ярко в очередной раз вспыхнула «Рождественская звезда» - фестиваль фейерверков, который радует жителей города с 2018 года.

За грандиозным пиротехническим шоу, в котором в метели света даже танцевали хрупкие балерины и плясали в круге пламени шаманы, наблюдали зрители из 140 стран. Правда, в этом году из-за разразившейся пандемии COVID-19 абсолютное большинство из них следило за событиями на экранах.

Происходящее у стен Петропавловской крепости транслировали онлайн, а в интернете в это время голосовали за лучших участников как зрители, так и профессиональное жюри - специалисты-пиротехники из Китая, Испании, Германии.

Каждое световое представление, озарявшее небо разноцветными и замысловатыми световыми сочетаниями длилось около пяти минут. И каждое было по-настоящему завораживающим.