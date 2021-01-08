SpaceX запустила ракету с турецким спутником связи

Космическая компания Илона Маска SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Старт произошел с мыса Канаверал.

Планируется, что спутник пятого поколения начнет работу в июле и прослужит в течение 30 лет. Его задачей станет передача телевизионного сигнала на территории Турции, Европы, Ближнего Востока, Африки и ряда других регионов. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте компании.

Между тем, по сообщениям CNBC, Маск обогнал самого богатого человека мира Джеффа Безоса и занял его место с состоянием, оценивающимся на данный момент в 185 миллиардов долларов. Состояние главы Amazon на миллиард меньше.