Член Конгресса США заявила о «правоте Гитлера»

Республиканка Мэри Миллер, являющаяся членом конгресса США от штата Иллинойс, в ходе митинга «Матери за Америку» неожиданно процитировала слова лидера нацистов.

«Гитлер был прав в одной вещи: у кого есть молодежь, у того есть будущее», - заявила Миллер.

Как сообщил телеканал WCIA, слова коллеги жестко раскритиковали собравшиеся на мероприятии, осудив члена Конгресса за упоминание фашистского лидера в положительном контексте, поскольку подобные заявления звучат оскорбительно для многих людей. А законодательное собрание евреев Иллинойса призвало уволить Мэри Миллер с ее поста.

«Если член палаты представителей Миллер хоть сколько-нибудь уважает роль конгрессмена США и если в ней есть хоть немного достоинства, она сделает то, что правильно, и уйдет в отставку», - указано в заявлении.

Губернатор Иллинойса еврейского происхождения Джей Роберт Притцкер подчеркнул, что Гитлер «не сделал ничего правильного». А Конгрессмен от республиканцев Адам Кинцингер заявил, что «категорически осуждает» заявление коллеги.

Слова Миллер также осудили подавший ранее в отставку председатель республиканец от штата Иллинойс Тим Шнайдер, лидеры еврейской общины, Мемориальный музей Холокоста в США и другие.