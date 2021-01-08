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Член Конгресса США заявила о «правоте Гитлера»

Валентина Пескова
08:38 08.01.2021
Cлова члена Республиканской партии вызвали жесткую критику со стороны ее коллег, после того, как она упомянула имя лидера фашистов в положительном контексте.
Член Конгресса США заявила о «правоте Гитлера»
© Фото: RepMaryMiller, Facebook

Республиканка Мэри Миллер, являющаяся членом конгресса США от штата Иллинойс, в ходе митинга «Матери за Америку» неожиданно процитировала слова лидера нацистов.

«Гитлер был прав в одной вещи: у кого есть молодежь, у того есть будущее», - заявила Миллер.

Как сообщил телеканал WCIA, слова коллеги жестко раскритиковали собравшиеся на мероприятии, осудив члена Конгресса за упоминание фашистского лидера в положительном контексте, поскольку подобные заявления звучат оскорбительно для многих людей. А законодательное собрание евреев Иллинойса призвало уволить Мэри Миллер с ее поста.

«Если член палаты представителей Миллер хоть сколько-нибудь уважает роль конгрессмена США и если в ней есть хоть немного достоинства, она сделает то, что правильно, и уйдет в отставку», - указано в заявлении.

Губернатор Иллинойса еврейского происхождения Джей Роберт Притцкер подчеркнул, что Гитлер «не сделал ничего правильного». А Конгрессмен от республиканцев Адам Кинцингер заявил, что «категорически осуждает» заявление коллеги.

Слова Миллер также осудили подавший ранее в отставку председатель республиканец от штата Иллинойс Тим Шнайдер, лидеры еврейской общины, Мемориальный музей Холокоста в США и другие.

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