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Ученые рассказали, где и когда впервые обнаружили «британский» штамм COVID-19

Алена Миронова
08:22 08.01.2021
Эксперты предполагают, что новый штамм, вероятно, был создан путем мутации внутри «иммуносупрессивного» человека.
Ученые рассказали, где и когда впервые обнаружили «британский» штамм COVID-19
© Фото: Han Yan, XinHua, Globallookpress

Ученые рассказали, что первый подтвержденный случай нового мутантного штамма COVID-19  был обнаружен в сентябре недалеко от Кентербери в штате Кент. Это подтвердили в ВОЗ.

Эксперты предполагают, что новый штамм, вероятно, был создан путем мутации внутри «иммуносупрессивного» человека в течение длительного периода времени.

Доктор Джеффри Барретт, директор Инициативы по геномике COVID-19  в Институте Wellcome Sanger рассказал, что еще один случай был зарегистрирован в Лондоне в это же время. Об этом сообщает Daily Star.

Ученые считают, что первая значительная вспышка началась в Кенте, затем перешла в Медуэй, после чего распространилась по Южному и Восточному Лондону, прежде чем попасть в другие части Лондона и Эссекса.

В Великобритании осознали масштаб этой проблемы, когда в ноябре число заболевших продолжало расти, несмотря на то, что в стране действовала строгая изоляция.

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