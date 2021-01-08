Умерла звезда фильма «Полицейская академия»

В США скончалась звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси, сыгравшая курсанта Лаверн Хукс. Актрисе было 73 года. Об этом сообщает издание Variety.

Официальная причина смерти в настоящий момент устанавливается. Известно, что в последние дни актриса болела. Отмечается, что Рэмси скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актриса начала свою актерскую карьеру с мюзиклов, однако популярной стала благодаря роли в «Полицейской академии». Позднее актриса продолжила актерскую карьеру в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секретный агент Макгайвер». Она также озвучивала Ди Холлера в фильме «Семейка Аддамс».