Министр образования США подала в отставку после беспорядков в Капитолии

Министр образования США Элизабет ДеВос вслед за министром транспорта Элейн Чао решила покинуть свой пост в связи с беспорядками в здании Конгресса США.

В направленном президенту Дональду Трампу письме ДеВос обвинила в произошедшем главу США, заявив, что вместо того, чтобы «подчеркивать многочисленные достижения его администрации в интересах американского народа», его сотрудникам теперь «приходится разгребать беспорядок, вызванный жестокими протестующими», которые наводнили Капитолий США.

«Нет никаких сомнений в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это поворотный момент», - цитирует письмо министра The Hill.

Из солидарности с министром образования написала заявление об увольнении написала и помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац, заявив, что делает это по состоянию здоровья.

«Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились. Я видела захват здания Капитолия, что совершенно неприемлемо, и в глубине души я просто не в состоянии продолжать», - отметила она.

Ранее о своем решении покинуть пост министра транспорта сообщила Элейн Чао.