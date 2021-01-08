В стране и мире Автомобиль Минздрава попал в смертельное ДТП на Сахалине Алена Миронова В результате происшествия погибли два человека. В настоящий момент проводится проверка. © Фото: МЧС РФ Автомобиль Минздрава Сахалинской области столкнулся с грузовиком на 5 километре трассы Южно-Сахалинск - Оха между селами Новоалександровск и Березняки. В ГИБДД отметили, что водитель УАЗ, двигаясь по трассе в южном направлении, не учел дорожные условия. «Водитель допустил занос автомобиля, после чего, произошло столкновение со встречным автомобилем"МАN". В результате ДТП, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте происшествия», - передает РИА Новости сообщение ведомства. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика