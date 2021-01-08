Стая волков поселилась в окрестностях двух поселков на Чукотке

Стаю волков заметили у поселков Угольные Копи и Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа. Информация поступила от очевидцев. Ее подтвердили охотинспекторы Департамента.

В окрестностях поселка Угольные Копи поселился одиночный волк, посещающий свалку. Вблизи поселка Беринговский заметили целую стаю хищных животных - два матерых и три прибылых волка. Хищники перемещаются между морским портом, бывшим пионерским лагерем, свалкой в поисках какой-нибудь пищи.

Жителей призывают быть максимально внимательными при выходе из дома, особенно в вечернее и ночное время. В настоящее время специалисты принимают все возможные меры для отстрела хищных животных.