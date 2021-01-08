В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

В Минфине РФ объяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам более одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Подчеркивается, что новый налог распространяется не на сами вклады, а только на проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — написано в документе.

Новый налог начал действовать в стране с 1 января 2021 года.