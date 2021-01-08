Премьер Британии назвал «совершенно неправильными» действия Трампа во время протестов в Вашингтоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «совершенно неправильными» действия готовящегося к уходу с должности американского президента Дональда Трампа, касающиеся ситуации в Вашингтоне. Об этом он заявил на прошедшей накануне пресс-конференции.

Джонсон указал, что Трамп стимулировал своих сторонников к организации протестов, «подстрекал людей штурмовать Капитолий» и все время высказывал сомнения в достоверности итогов демократических выборов.

Премьер также осудил примененное в ходе беспорядков насилие. Он добавил, что рад должному подтверждению смены власти и финальной победе демократии.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси указала, что Дональд Трамп должен быть смещен с президентского кресла до 20 января. По ее заявлению, основанием для его отстранения может стать 25-я поправка к Конституции Соединенных Штатов о неспособности президента исполнять свои обязанности.