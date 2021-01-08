В Китае запущена услуга квантового шифрования звонков

В Китае пользователи China Telecom смогут совершать звонки с квантовым шифрованием. Услуга запущена в качестве пилотной программы в провинции Аньхой. Для того, что воспользоваться ею необходимо поменять SIM-карту и установить приложение «Квантовый безопасный звонок».

Отмечается, что квантовое шифрование защищено законами квантовой физики и в отличие от традиционного шифрования в случае перехвата данных вызовет физическое изменение сообщения, предупреждая отправителя и получателя.

Для пользователей услуги будут сгенерированы два секретных ключа с использованием квантовой информационной технологии, которые применяются для проверки личности вызывающего

В компании акцентировали, что сначала инновация будет доступна пользователям из определенных секторов - военные и финансовые учреждения. Позже ею смогут воспользоваться обычные граждане, пишет агентство «Прайм».