SpaceX провела запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи

В четверг, 7 января, SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

Старт был проведен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал в 21.14 по местному времени. Трансляция велась на официальном сайте компании.

Через 8 минут 28 секунд после запуска многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике, которая находилась на расстоянии в 673 км от космодрома.

Первая многоразовая ступень Falcon 9 использовалась уже в четвертый раз.

По предварительным данным, спутник начнет работать во второй половине 2021 года.

Отмечается, что спутник позволит предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, Европы, на Ближнем Востоке, Африке и нескольких других регионов.