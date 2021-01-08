СМИ сообщили о взрыве у здания тюрьмы в Йемене

В городе Адене в южной части Йемена, вблизи центральной тюрьмы случился сильный взрыв, задевший одну из стен исправительного учреждения и частично разрушивший ее. Об этом пишет Reuters.

Предварительных данных о погибших или пострадавших в результате происшествия пока не поступало. Как отмечается, центр взрыва пришелся на относительно пустое пространство.

Ранее СМИ сообщали о взрыве возле дворца «Эль-Маашик» в административной столице юга страны, где расположился штаб официального правительства после захвата Саны мятежниками.