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Помпео и Мнучин обсудили применение конституционной поправки для отстранения Трампа

Светлана Головина
05:27 08.01.2021
По информации СМИ, разговор имел неофициальный характер.
Помпео и Мнучин обсудили применение конституционной поправки для отстранения Трампа
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсудили возможность использования 25-й поправки к конституции для отстранения от должности Дональда Трампа.

По информации CNBC, обсуждение имело неофициальный характер и проходило внутри своих ведомств.

В результате Помпео и Мнучин отказались от использования данной поправки, поскольку процесс отстранения займет слишком много времени, а срок правления Трампа завершается 20 января.

Кроме того, нецелесообразность данной идеи связана с тем, что потребует вмешательства вице-президента и большинства членов кабинета.

С инициативой снять действующего президента с должности ранее выступили спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Ранее Трамп заявил, что готов к передаче власти избранному президенту Джо Байдену.

В среду, 6 января, сторонники Трампа ворвались в Капитолий, сорвав сертификацию итогов президентских выборов. Из-за начавшихся беспорядков в Вашингтоне был объявлен комендантский час.
Пострадавшими оказались десятки человек, из которых двое скончались.

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