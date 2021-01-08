Приставы объяснили, что выдает пытающихся скрыть размер зарплаты должников

Судебные приставы в целях получения полной и достоверной информации обо всех доходах граждан, имеющих долги, имеют право обращаться в налоговую, Пенсионный фонд и центры занятости населения за предоставлением необходимых данных. Об этом рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Помимо этого, приставы в рамках исполнения своих обязанностей могут узнавать, правильно ли работодатель перечисляет денежные средства по соответствующим документам в отношении должников, трудящихся в определенной организации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что свыше миллиона должников, зарегистрированных из-за невыплаты кредитов, являются пенсионерами. Среди всех граждан, имеющих невыплаченные долги, отмечается равное число мужчин и женщин.