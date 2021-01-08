Эксперт объяснил, почему обновления нередко вредят смартфону

Обновления, производимые огромными IT-коропорациями, могут негативно влиять на функционирование смартфона, вызывая многочисленные сбои в работе. Подобный эффект объясняется все растущей сложностью этих обновлений и программного кода. Такое мнение высказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

К примеру, после одного из последних обновлений от Google у некоторых владельцев устройств перестали работать SMS-сообщения. В определенных случаях выпускаемые обновления могут повредить настройки смартфона, вернув их к состоянию по умолчанию.

По версии Тимофеева, которую он высказал в беседе с агентством «Прайм», основные трудности чаще всего объясняются проблемами в программном обеспечении, в котором сочетание готовых шаблонов и смеси различных наработок приводит к частым ошибкам.

Ранее эксперт объяснил, что по определенным признакам можно распознать, что гаджет был взломан. О стороннем вмешательстве в работу устройства говорят внезапное падение производительности устройства и проблемы с удержанием заряда.