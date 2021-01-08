На Украине начал действовать жесткий локдаун

На Украине в связи с опасностью распространения коронавируса начал действовать жесткий карантин.

Решение о введении строгих ограничительных мер было принято властями еще в начале декабря 2020 года. Действовать они будут до 24 января.

На этот период для посещения закрываются все развлекательные учреждения, кафе и рестораны работают только на доставку. Также запрещается проведение массовых мероприятий, закрываются школы и ВУЗы.

Продуктовые магазины, аптеки, почта и банки продолжат работу в штатном режиме. Кроме того, можно посещать салоны красоты, но только по предварительной записи.