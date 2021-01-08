В МОЭК объяснили, от чего зависит температура в квартирах Москвы зимой

Зимой в московских квартирах уровень отопления зависит от температуры теплоносителя в тепловых сетях, которая корректируется в соответствии с изменением погодных условий в городе.

Так, при похолодании температура увеличивается, а при потеплении – понижается. При среднесуточной температуре около нуля градусов температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус двух - увеличивается до 90-92 градусов.

«Задания на изменение режима отопления выдаются заблаговременно, на основе показателей краткосрочного прогноза погоды», - рассказал руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

По его словам, когда за окном столбики термометров опускаются совсем низко, «температура теплоносителя может достигать 130 градусов».

«Если мы сообщаем об определенных температурах теплоносителя в наших сетях, это не значит, что такая же температура должна быть в батареях внутри дома. Нормами СанПиН регламентируется не температура радиаторов отопления, а температура в помещении – она не должна быть ниже 18 градусов», - акцентировал Маслов.

Самая оптимальная температура в помещениях должна располагаться на отметке от 20 до 22 градусов.

Регулировка отопления в квартирах проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме с помощью температурных датчиков, пишет РИА Новости.