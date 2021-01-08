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Россиянам объяснили, как избегать телефонных мошенников

Анна Берестовая
03:05 08.01.2021
На незнакомые номера лучше не перезванивать в принципе.
Россиянам объяснили, как избегать телефонных мошенников
© Фото: pixabay.com

Заметив пропущенный вызов на телефоне, необходимо сохранять бдительность и помнить, что на другом конце провода могут находиться мошенники. На незнакомые номера лучше не перезванивать в принципе, или же можно написать сообщение с вопросом, кто это. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Специалист отметил, что мошенники на подобные SMS обычно не отвечают. Кроме того, избежать неприятных ситуаций помогут специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, у таких приложений есть слабость – они работают только с номерами, которые кто-то уже отметил как принадлежащие мошенникам.

«Тогда они попадут в базу данных приложения», - объяснил Лукацкий в беседе с «360».

Ранее специалист указал, что телефонные мошенники обычно прибегают к двум способам формирования базы номеров. Они используют «слитые» из других баз номера и автоматический сбор телефонов, находящихся в открытом доступе.

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