Трамп заявил о намерении передать власть Байдену

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время акцентирует внимание на передаче власти новой администрации Джозефа Байдена.

«Новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», - сказал американский лидер в видеообращении, опубликованном в своем Twitter-аккаунте.

Также Трамп добавил, что в будущем намерен продолжить свою политическую кампанию.

Помимо этого, в своем обращении глава государства заявил, что осуждает насилие, произошедшее у здания Капитолия, и все участники беспорядков «обязательно заплатят».

«Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка», - подытожил Трамп.

В среду, 6 января, сторонники Трампа ворвались в Капитолий, сорвав сертификацию итогов президентских выборов.

Также стало известно, что шеф полиции Капитолия подал в отставку.