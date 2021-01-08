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Трамп заявил о намерении передать власть Байдену

Светлана Головина
03:47 08.01.2021
В своем обращении действующий президент США отметил, что в будущем планирует продолжить свою политическую кампанию.
Трамп заявил о намерении передать власть Байдену
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент Соединенных Штатов  Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время акцентирует внимание на передаче власти новой администрации  Джозефа Байдена.

«Новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», - сказал американский лидер в видеообращении, опубликованном в своем Twitter-аккаунте.

Также Трамп добавил, что в будущем намерен продолжить свою политическую кампанию.

Помимо этого, в своем обращении глава государства заявил, что осуждает насилие, произошедшее у здания Капитолия, и все участники беспорядков  «обязательно заплатят».

«Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка», - подытожил Трамп.

В среду, 6 января, сторонники Трампа ворвались в Капитолий, сорвав сертификацию итогов президентских выборов.

Также стало известно, что шеф полиции Капитолия подал в отставку.

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