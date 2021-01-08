Кражу материалов из Конгресса посчитали возможной угрозой нацбезопасности США

В прокуратуре американского столичного округа Колумбия считают, что произошедшая в ходе беспорядков в Вашингтоне кража материалов может быть расценена как угроза национальной безопасности. Такое заявление сделал исполняющий обязанности прокурора данного округа Майкл Шервин.

В настоящий момент известно, что из кабинетов в здании Конгресса были вынесены электронные устройства. Что именно находилось на похищенных гаджетах, предстоит узнать. Исходя из этого будет оценен масштаб ущерба. Такую информацию сообщает Reuters.

Ранее в столице Соединенных Штатов вспыхнули протесты, организованные сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса и прервали процесс сертификации итогов президентских выборов, который позже был возобновлен.