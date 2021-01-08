СМИ: умер пострадавший в ходе беспорядков в Вашингтоне полицейский

Скончался сотрудник полиции, пострадавший в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Акция протеста началась 6 января во время заседания Конгресса по утверждению итогов президентских выборов. Протестующие сначала ворвались в здание Капитолия, после чего заняли зал Сената, сорвав процедуру сертификации.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу. По решению властей, в городе был введен комендантский час.



Ранее стало известно, что шеф полиции Капитолия в связи с произошедшим подал в отставку.