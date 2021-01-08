СМИ: глава полиции Капитолия в Вашингтоне подал в отставку

Шеф полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков, в ходе которых протестующие проникли в зал заседания Сената.

По информации Associated Press, отставка вступит в силу 16 января.

Незадолго до этого к отставке Сунда призвала спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

В среду, 6 января, сторонники Дональда проникли в Капитолий, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов.