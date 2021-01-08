СМИ: глава полиции Капитолия в Вашингтоне подал в отставку
Решение принято в связи с произошедшими беспорядками 6 января.
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Шеф полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков, в ходе которых протестующие проникли в зал заседания Сената.
По информации Associated Press, отставка вступит в силу 16 января.
Незадолго до этого к отставке Сунда призвала спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.
В среду, 6 января, сторонники Дональда проникли в Капитолий, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов.