Жителям Европейской России пообещали похолодание после праздников

На всей территории Европейской России после новогодних праздников ожидается заметное похолодание. Пока же, до конца выходных температуры сохранятся в пределах комфортных зимних значений. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ночью 11 января столбики термометра упадут до отметок в минус 11-16 градусов, днем – до минус 8-13 градусов. Местами холода будут доходить до минус 16-18 градусов. Помимо похолодания в европейской части страны также вырастет высота снега.

На юге России в свою очередь погода также изменится в сторону похолодания. Температура упадет на 5-6 градусов, что, однако, все еще не будет превышать аномально теплых для данного времени года значений. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее жителей столицы предупредили о приближении суровых морозов, не наблюдавшихся уже многие годы. Северо-Атлантический циклон охватит Москву и Московскую область, принеся холод и снега.