Байден обрадовался, что Трамп не пойдет на его инаугурацию

Представитель Демократической партии США, победитель президентских выборов 2020 года Джо Байден отметил, что визит действующего американского лидера Дональда Трампа на инаугурацию не обрадовал бы его, в отличие от посещения мероприятия вице-президентом Майком Пенсом. Решение самого Трампа не присутствовать при передаче власти Байден одобрил.

«Это хорошо», - прокомментировал демократ планы оппонента в беседе с журналистами в Делавэре.

Политик добавил, что считает Трампа неспособным исполнять обязанности главы государства, однако не стал прямо утверждать, что поддерживает его импичмент. Вопрос об импичменте, как подметил Байден, должен решить Конгресс США.

Будущий президент также указал, что Трамп сознательно поощрял протесты в Вашингтоне и заявил, что с демонстрантами, штурмовавшими Капитолий, следует обращаться как с «внутренними террористами».

Ранее Конгресс Соединенных Штатов официально утвердил избрание президентом страны Джо Байдена. В связи с этим процедура оспаривания итогов выборов стала невозможной.