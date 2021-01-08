В стране и мире Конгрессмену от Западной Виргинии предъявили обвинения после беспорядков в Капитолии Светлана Головина По информации Минюста США, Деррек Эванс вел трансляцию захвата в соцсетях и поддерживал протестующих. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Министерство юстиции США предъявило обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии. Уточняется, что он вел трансляцию захвата в соцсетях и поддерживал протестующих. В частности, на видео он произнес фразу: «Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!». «Обвиняется в незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию», - цитирует РИА Новости представителя Минюста Кена Колла. В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов. В результате произошедшего десятки человек получили травмы различной степени тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика