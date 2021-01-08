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ФБР: о причастности других стран к штурму Капитолия говорить пока рано

Анна Берестовая
23:32 08.01.2021
В настоящий момент, как отметили в бюро, требуется идентифицировать людей.
ФБР: о причастности других стран к штурму Капитолия говорить пока рано
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

В настоящее время нельзя с уверенностью сказать, были ли другие государства как-либо причастны к событиям в Вашингтоне и, в частности, к штурму Капитолия. Такое заявление сделал представитель ФБР Стивен Д'Антуано.

Он указал, что в настоящее время требуется идентифицировать людей, а лишь затем разбираться, являются ли эти люди приезжими и «какое было планирование у них». Исходя из этого Д'Антуано заключил, что давать комментарии по данному вопросу сейчас рано, отвечая на вопрос о потенциально возможной роли иностранных властей в произошедшем.

«Расследование продолжается», - отметил он на телефонном брифинге.

Ранее ФБР обнародовали фотографию гражданина, подозреваемого в установке взрывных устройств в столице Соединенных Штатов. Бюро назначило вознаграждение за информацию, полезную для привлечения виновного в данном деле к ответственности.

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