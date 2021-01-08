МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Норильске
В ликвидации последствий участвуют более 200 человек и 18 единиц специальной техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
МЧС опубликовало видео с места схода лавины на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» в Норильске.
На кадрах видно, что под толщей снега находятся несколько гостевых домов. Несмотря на сильную метель и мощные порывы ветра продолжается расчистка территории.
В ликвидации последствий участвуют более 200 человек и 18 единиц специальной техники.
Сход снежной лавины произошел поздно вечером 8 ноября. По информации МЧС под толщей снега оказались пять домиков.