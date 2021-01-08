МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Норильске

МЧС опубликовало видео с места схода лавины на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» в Норильске.

На кадрах видно, что под толщей снега находятся несколько гостевых домов. Несмотря на сильную метель и мощные порывы ветра продолжается расчистка территории.

В ликвидации последствий участвуют более 200 человек и 18 единиц специальной техники.

Сход снежной лавины произошел поздно вечером 8 ноября. По информации МЧС под толщей снега оказались пять домиков.