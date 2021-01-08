СМИ: после схода лавины на курорте в Норильске семью из четырех человек нашли живыми

В Норильске найдена семья из четырех человек после схода лавины на горнолыжном курорте. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики», - передает СМИ.

На горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» около Норильска произошел сход снежной лавины. В местном управлении МЧС отметили, что снегом засыпало пять домиков.