СМИ: после схода лавины на курорте в Норильске семью из четырех человек нашли живыми
В данный момент их осматривают медики.
© Фото: Спасли 24.mchs.gov.ru
В Норильске найдена семья из четырех человек после схода лавины на горнолыжном курорте. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики», - передает СМИ.
На горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» около Норильска произошел сход снежной лавины. В местном управлении МЧС отметили, что снегом засыпало пять домиков.