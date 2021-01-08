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Цена нефти Brent поднялась выше $56 впервые с февраля 2020 года

Алексей Курильченко
22:52 08.01.2021
Рост стоимости составил более 2 процентов.
Цена нефти Brent поднялась выше $56 впервые с февраля 2020 года
© Фото: pixabay.com

По данным торгов, цена нефти марки Brent поднялась выше 56 долларов за баррель – впервые с 25 февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 22:36 по московскому времени, цена фьючерсов на североморскую нефть поднялась на 2,81% - ее стоимость составила 55,91 доллара за баррель. Спустя несколько минут стоимость барреля Brent достигла 56,05 доллара.

Стоимость февральских фьючерсов нефти марки WTI составил 52,23 доллара за баррель при росте в 2,75%.

Ранее сообщалось, что рост цен на нефть может быть вызван новостью о заключении сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+.

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