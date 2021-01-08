Из-за COVID-19 Дания ограничила въезд в страну

Глава МИД Дании Йеппе Кофод сообщил, что въезд и выезд в страну временно ограничен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пятницу.

«Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные". Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые», - сказал Кофод.

Он добавил, что более строгие ограничения на поездки будут действовать до 17 января включительно.

На восьмое января 2021 в Дании зафиксировано 178 497 случаев заражения Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 660 человек.

Ранее из-за выявления нового штамма COVID-19 Финляндия приостановила работу авиасообщения с ЮАР и Великобританией с 11 по 18 января.